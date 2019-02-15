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Цифровая платформа Росатома для «умных городов» будет внедрена в Дербенте 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цифровая платформа для "умных городов", разрабатываемая Росатомом, будет внедрена в дагестанском городе Дербенте. Соглашение было подписано властями региона и руководством корпорации, сообщил в пятницу ТАСС министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев.
Ранее сообщалось, что "Русатом Инфраструктурные решения" разрабатывается проекты по созданию "умной" городской среды, объединяющей городские сервисы — транспорт, ресурсоснабжение, мониторинг городских проблем и другие — на базе единой информационной системы. Система реализована в городе Сарове Нижегородской области. В рамках проекта в городе с населением около 100 тыс. человек базовая платформа "Умный Саров" обеспечивает связь жителей с администрацией города, работает как информационный ресурс, облегчая взаимодействие с городскими службами.
"Есть технология — цифровая платформа для "умных городов". Она наиболее полно представлена в городе Сарове, и мы хотим этот опыт перенести на территорию Дербента, потому что он вошел в программу "умных городов". При этом платформа интегрирована с технологией бережливого производства, соответственно, мы начнем не просто оцифровывать старые процессы, а процессы сначала поправим, сделаем их более оптимальными и далее уже будем оцифровывать", — сказал Снегирев.
В качестве примера министр привел применение технологии в поликлиниках. "Если раньше забор крови занимал полтора часа, то теперь — 2,5 минуты, то есть это оптимизация процесса: упрощенная навигация по зданию, отсутствие очередей, упрощенная запись к врачу", — пояснил он.
По словам министра, в регионе в течение месяца будет создана рабочая группа, которая займется разработкой трехлетнего плана реализации этого проекта.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Сергей Снегирев , Росатом , ИТАР-ТАСС
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