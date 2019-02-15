В Дагестане появится центр по спасению каспийских тюленей

Готов проект создания реабилитационного центра каспийского тюленя, занесенного в Красную книгу, осталось найти место для его размещения в Дагестане, сообщила в интервью РИА Новости директор Центра сохранения и защиты природы Северного Кавказа Рената Шюшайте в рамках Российского инвестиционного форума.

По словам Шюшайте, каспийского тюленя недавно внесли в Красную Книгу как исчезающий вид, сейчас ведутся переговоры с правительством Дагестана о создании реабилитационного центра каспийского тюленя в республике.

"У нас все готово: выделено на это финансирование, есть партнер: Центр сохранения балтийского тюленя, голландский фонд (Международный фонд изучения и реабилитации морских млекопитающих (Нидерланды — ред.), подписано четырехстороннее соглашение между ДГУ (Дагестанским госуниверситетом — ред.), правительством республики (Дагестан — ред.), голландским фондом, Центром природы Кавказа. Вопрос только локации", — сообщила РИА Новости Шюшайте.

По словам собеседника агентства, центр будет не только помогать пострадавшим тюленям, но и вести разъяснительную работу среди рыбаков, чтобы было меньше случаев попадания животных в сети, а также готовить специалистов для помощи в сохранении популяции вида.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.