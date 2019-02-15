Кубань будет перенимать опыт Франции в экотуризме и виноделии

Краснодарский край планирует сотрудничать с французскими предпринимателями в курортной сфере и перенимать опыт в экотуризме, виноделии и бальнеолечении, сообщается в пятницу на сайте краевой администрации.

Решение принято в ходе двусторонней встречи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с послом Франции в России Сильви Берманн в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"С французскими предпринимателями край планирует расширять сотрудничество в санаторно-курортной сфере и производстве вина В курортной отрасли Франция может поделиться опытом в экотуризме и бальнеолечении", — говорится в сообщении.

По данным краевых властей, с каждым годом на Кубани растет количество виноградников, больше 40% российских вин произведены в регионе. "Франция — это всемирно известный винодельческий регион, поэтому ваш опыт нам очень интересен, и мы готовы поддержать совместные проекты", — приводит пресс-служба слова Кондратьева.

В пресс-службе добавили, что французские инвесторы также готовы участвовать в строительстве зернового терминала на территории края.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".