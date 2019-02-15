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Кубань будет перенимать опыт Франции в экотуризме и виноделии 

ТАСС 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Краснодарский край планирует сотрудничать с французскими предпринимателями в курортной сфере и перенимать опыт в экотуризме, виноделии и бальнеолечении, сообщается в пятницу на сайте краевой администрации.
Решение принято в ходе двусторонней встречи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с послом Франции в России Сильви Берманн в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
"С французскими предпринимателями край планирует расширять сотрудничество в санаторно-курортной сфере и производстве вина В курортной отрасли Франция может поделиться опытом в экотуризме и бальнеолечении", — говорится в сообщении.
По данным краевых властей, с каждым годом на Кубани растет количество виноградников, больше 40% российских вин произведены в регионе. "Франция — это всемирно известный винодельческий регион, поэтому ваш опыт нам очень интересен, и мы готовы поддержать совместные проекты", — приводит пресс-служба слова Кондратьева.
В пресс-службе добавили, что французские инвесторы также готовы участвовать в строительстве зернового терминала на территории края.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Вениамин Кондратьев
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