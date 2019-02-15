Минздрав подготовил предложения по увеличению возраста продажи алкоголя

"Мы готовы внести, у нас все готово…", — сказала Скворцова журналистам.

Она добавила, что перед внесением предложений ведомству нужно переговорить с другими федеральными органами исполнительной власти.

В четверг вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в правительство пока не поступали предложения о повышении возраста для продажи алкоголя. По ее словам, министерство здравоохранения отрабатывает концепцию здорового образа жизни в рамках федерального проекта, ее будут обсуждать после внесения в правительство.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.