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Дальневосточное агентство по привлечению инвестиций подписало соглашения с семью регионами 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) в пятницу заключило на Российском инвестиционном форуме в Сочи семь соглашений о сотрудничестве с регионами страны. Планируется, что это поможет привлечь инвестиции из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и усилить взаимодействие профильных агентств, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Соглашения были заключены с институтами развития Чувашии, Калининградской, Нижегородской, Тульской и Ульяновской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края. Соглашения с регионами заключены в четырехстороннем формате. Вместе с АНО АПИ их подписали Управляющая компания Российского Фонда прямых инвестиций и фонд "Росконгресс".
"По словам гендиректора агентства [Леонида Петухова], в рамках сотрудничества предполагается совместное привлечение прямых иностранных инвестиций из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в проекты на Дальнем Востоке и других российских регионов, использование механизмов поддержки экономики ДФО и регионов, поддержка заключения экспортных контрактов", — говорится в сообщении пресс-службы.
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта намерено изучить опыт регионов, которые показывают высокие достижения по формированию привлекательного инвестиционного климата и получают внимание российских и зарубежных инвесторов, и применить его на Дальнем Востоке.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Российский фонд прямых инвестиций
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