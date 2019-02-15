Дальневосточное агентство по привлечению инвестиций подписало соглашения с семью регионами

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) в пятницу заключило на Российском инвестиционном форуме в Сочи семь соглашений о сотрудничестве с регионами страны. Планируется, что это поможет привлечь инвестиции из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и усилить взаимодействие профильных агентств, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Соглашения были заключены с институтами развития Чувашии, Калининградской, Нижегородской, Тульской и Ульяновской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края. Соглашения с регионами заключены в четырехстороннем формате. Вместе с АНО АПИ их подписали Управляющая компания Российского Фонда прямых инвестиций и фонд "Росконгресс".

"По словам гендиректора агентства [Леонида Петухова], в рамках сотрудничества предполагается совместное привлечение прямых иностранных инвестиций из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в проекты на Дальнем Востоке и других российских регионов, использование механизмов поддержки экономики ДФО и регионов, поддержка заключения экспортных контрактов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта намерено изучить опыт регионов, которые показывают высокие достижения по формированию привлекательного инвестиционного климата и получают внимание российских и зарубежных инвесторов, и применить его на Дальнем Востоке.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".