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Власти Калмыкии нашли инвестора для строительства порта с круглогодичной навигацией 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Калмыкии нашли инвестора для строительства незамерзающего порта в республике, сообщил в пятницу в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава Калмыкии Алексей Орлов.
Ранее сообщалось, что в Лагани (город в Калмыкии, расположен в 9 км от Каспийского моря) предлагают построить морской порт, преимуществом которого станет круглогодичная навигация, а также близость к железнодорожному и автомобильному сообщению. Предполагается, что проектная мощность портового комплекса составит свыше 20 млн тонн в год.
"Партнер есть, [найден]. Мы в самое ближайшее время с федеральным правительством [обсудим вопрос строительства порта], потому что это вопрос межгосударственного значения, выйдем уже с окончательным решением", — сказал Орлов.
Глава Калмыкии подчеркнул, что в конце марта — апреле будет готов официальный пресс-релиз с подробностями по проекту и именем инвестора.
По словам Орлова, новый порт позволит разгрузить порты в Астрахани и Дагестане и в то же время увеличит объемы поставок.
"Во-первых, порт в Астраханской области замерзающий, во-вторых, сотрудничество, которое сегодня существует между Россией, Казахстаном, Ираном и Туркменией, из года в год растет. Масштабы товарооборота растут, мощности Махачкалинского морского порта, Астраханского порта — они сегодня не отвечают требованиям развития. Строительство еще одного порта на территории РФ, я думаю, будет только на пользу", — сказал он.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Алексей Орлов , ИТАР-ТАСС
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