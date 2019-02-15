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Ненецкий АО в 2020 году перейдет на электронный документооборот 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ненецкий автономный округ с 1 января 2020 года перейдет на электронный документооборот, сообщил в пятницу губернатор Александр Цыбульский в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"Мы хотим всю систему документооборота, включая заключение строительных контрактов и контрактов иного плана, с первого января следующего года полностью перевести в электронный формат. С 1 января 2020 года мне хотелось бы, чтобы бумажные носители перестали ходить по недрам администрации", — сказал Цыбульский.
Губернатор отметил, что это поможет контролировать качество закупок. "На любом этапе можно посмотреть, где система дала сбой или где система претерпела какие-то изменения, приведшие к тем или иным результатам", — отметил собеседник агентства.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Александр Цыбульский , ИТАР-ТАСС
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