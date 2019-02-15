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Медведев предложил обсудить возможность изменения системы субсидирования регионов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает целесообразным изменить систему предоставления субсидий для регионов так, чтобы инвесторы, участвующие в региональных проектах, могли планировать на более длительную перспективу. Об этом глава правительства сообщил, выступая на совещании с высшими должностными лицами субъектов Федерации, которое проходит в рамках Российского инвестиционного форума.
"Бизнесу нужна предсказуемость, чтобы эффективнее планировать работу, инвестировать и расширять мощности. Для этого нужно долгосрочное финансирование от заказчиков, которыми выступают региональные и муниципальные власти. Причем, это не на год, конечно, а на такой срок выдаются субсидии из федерального бюджета. Затем требуется их переподтверждать, что усложняет работу регионам и бизнесу. Давайте обсудим возможность перенастройки системы предоставления бюджетных средств", — сказал Медведев, обращаясь к участникам совещания.
Кроме того, по его словам, при распределении финансирования нужно учитывать специфику региона. "Деньги должны выделяться с учетом реальных потребностей, чтобы не возникало ситуаций, когда в городе строится новая, фешенебельная школа, а 10 других стоят в аварийном состоянии, или суперсовременное оборудование поставляется в больницу, в которой течет крыша", — отметил премьер— министр. Он напомнил, что в России высокий уровень софинансирования региональных проектов со стороны федерального центра, который в ряде случаев доходит до 99%.

Соглашения о субсидиях на нацпроекты

На встрече с главами регионов Медведев также обратился к руководству отстающих в этом плане субъектов с рекомендацией скорее закрыть эту проблему.
"Надеюсь, в ближайшие дни эта работа будет завершена", — сказал он. "У нас есть еще некоторые проблемы в ряде регионов. Я их назову: Дагестан, Камчатка, Севастополь и Ставрополье", — перечислил премьер. "Надо ликвидировать оставшиеся проблемы и подписать документы", — поручил он.
Медведев напомнил, что в прошлом году не все регионы заключили соглашения с органами исполнительной власти [о предоставлении субсидий на реализацию нацпроектов — прим. ТАСС] и часть [запланированных на эти цели] средств ушла в резервный фонд. "Это, конечно, абсолютно недопустимо в нынешних условиях", — отметил Медведев.
В целом премьер выразил удовлетворение работой по этому направлению. "На сегодня заключено 4099 соглашений. Это больше 95%. Хороший результат", — заключил глава правительства.
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Экономика , Политика , РИФ Сочи 2019 , Дмитрий Медведев , ИТАР-ТАСС
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