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ДОМ.РФ разработал мастер-план развития острова Октябрьский в Калининграде 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ разработал мастер-план развития острова Октябрьский в Калиниграде с учетом его неосвоенной территории. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума "Сочи 2019" сообщил губернатор области Антон Алиханов.
На острове Октябрьский построен стадион ЧМ 2018, в рамках первой очереди застройки с 2020 по 2023 год планируется строительство объектов культурно-музейного кластера. Вторая очередь предполагает строительство на неосвоенной территории острова.
"У нас есть мастер-план, который подготовили наши коллеги из ДОМ.РФ, вынесем его скоро в публичную плоскость, доведем до широкой общественности и будем дальше прорабатывать, на самом деле, строительные документы, для того, чтобы потом упаковать отдельными, может быть, частями и реализовывать для инвесторов в качестве готовых проектов. Мы говорим и о второй очереди острова Октябрьский, которая пока представляет из себя болотистую местность, но и ее тоже мы запроектировали в мастер-плане как территорию под застройку", — сказал Алиханов, добавив, что планы застройки острова скорее всего будут озвучены "на следующей неделе".
Он отметил, областные власти не намерены принимать поспешных решений относительно застройки острова.
"Мы не торопимся. То есть у нас нет задачи распродать землю и увидеть там лес восемнадцатиэтажных домов, нам хочется, чтобы это было уникальное место с уникальной архитектурой, средой, поэтому мы стараемся очень детально проработать все нюансы и архитектурные в том числе", — подчеркнул он.
Остров Октябрьский находится в центральной части города. Территория, освоенная при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу, ранее никак не использовалась, так же как и остальная часть. Региональные власти планируют развитие этих площадей как городского микрорайона. Остров также определен как специальный административный район (САР), дающий льготы зарегистрированным в нем международным компаниям.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Антон Алиханов , ИТАР-ТАСС
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