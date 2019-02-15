Башкирия на форуме в Сочи заключила соглашения на сумму более 40 млрд рублей

Башкирия заключила инвестиционные соглашения на общую сумму более 40 млрд рублей на Российском инвестиционном форуме в Сочи, наибольший интерес инвесторов вызвал агропромышленный комплекс региона. Об этом в пятницу журналистам сообщил врио главы республики Радий Хабиров.

"Мы заключили около десятка всевозможных соглашений и протоколов о намерениях с нашими партнерами на общую сумму более 40 млрд рублей. Провели довольно много аналитических встреч", — сказал он, добавив, что на форуме активно работала площадка Башкирии.

Большая часть подписанных на форуме инвестсоглашений связана с реализацией проектов в сфере АПК, уточнил он. Также власти Башкирии планируют принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года, где акцент будет сделан на инвестициях в промышленный и нефтехимический комплекс региона, добавил Хабиров.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".