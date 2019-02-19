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Bloomberg: арест Калви шокировал инвесторов 

Газета.Ru + ещё 21 18 минут назад
Фото: ТАСС
Инвесторы, уже "привыкшие к сюрпризам" в России и постоянным геополитическим рискам, рассказали, что были шокированы арестом такого "ветерана" инвестиционного рынка, как основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, известного своим осторожным подходом, отмечает агентство Bloomberg.
Пока на форуме в Сочи 15 февраля кремлевские чиновники рассказывали об инвестиционных возможностях России, в столице взяли под арест одного из последних оставшихся американских инвесторов в стране — Майкла Калви, пишет газета Financial Times.
Газета FT также пишет, что арест Калви встревожил инвесторов. Как отмечает издание, Майкл Калви оставался одним из последних зарубежных инвесторов в то время, как большинство его современников из России уехали.
За 25 лет он заработал репутацию разбирающегося в российских реалиях инвестора. Теперь 51-летнему Калви, который после ареста стал самым известным западным исполнительным лицом, которому грозит российская тюрьма, может быть запрошено до 10 лет лишения свободы по подозрению в мошенничестве, говорится в материале.
Теперь даже самые неопытные инвесторы, включая остальных, будут очень осторожны, считает директор по исследованиям консалтинговой компании Macro Advisory Том Адсхед.
Ранее сообщалось, что основателя Baring Vostok Калви отправили к тюремным врачам.
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Комментарии1
Экономика , Майкл Калви , Администрация Президента РФ , Financial Times , Bloomberg
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