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Добычу золота на Камчатке увеличат в два раза к 2022 году 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Через три года власти Камчатского края планируют нарастить добычу золота в регионе в два раза, до десяти тонн.
В нынешнем году объем добытого драгметалла снизился на 21 процент, до 5,4 тонны. Причины — истощение запасов и приостановка работы золотоизвлекательной фабрики на Агинском горно-обогатительном комбинате.
— К 2022 году мы должны выйти на уровень добычи металла в десять тонн. Очень на это надеемся, — сказал ТАСС губернатор края Владимир Илюхин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
По его словам, увеличение показателей станет возможным благодаря вводу новых ГОК.
В этом году недропользователи планируют добыть семь тонн золота.
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Экономика , Владимир Илюхин , ИТАР-ТАСС
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