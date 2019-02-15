Вятский квас стал уникальным продуктом и узнаваемым брендом и продается в страны Европы, Китай и США, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Кировской области Игорь Васильев.
Он напомнил, что вятский квас прославился после вопроса кировского журналиста на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2014 году, после этого квас стали продавать в крупных российских магазинах и поставлять за рубеж.
"Это очень здорово, что такой продукт прославился. Ситуация на предприятии стабильная. Продается вятский квас достаточно хорошо, стал узнаваемым брендом. Продается в Израиль, Словению, Германию, на Украину, в США и в Китай. Продается, кстати, уникальный продукт, для каждого рынка имеет свою особенность", — пояснил Васильев.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.