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В США не исключили введения санкций из-за «Северного потока — 2» 

RT на русском + ещё 4 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон считает, что ещё не поздно остановить проект газопровода «Северный поток —2». Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил заместитель министра энергетики США Дэн Бруйетт.
«Еще пока не поздно… датчане ещё должны выдать недостающие разрешения», — цитирует Handelsblatt Бруйетта.
При этом он не исключил введения санкций из-за реализации проекта.
«В конечном счёте это должен решать Госдепартамент», — указал он.
Он подчеркнул, что американская администрация не добивается вытеснения российского газа с европейского рынка.
«Россия может оставаться частью предложения, но Европа должна диверсифицировать своих поставщиков и не может зависеть от одного оператора», — добавил он.
Ранее в Германии заявили, что строительству «Северного потока — 2» уже нельзя помешать.
Как отмечал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, реализацию проекта газопровода не удастся остановить санкциями США.
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Комментарии
Экономика , В мире , Европа , Компании , Политика , Госдеп США , Handelsblatt
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