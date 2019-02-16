Конкурент Порошенко обещает изгнать Россию с газового рынка

Мы в состоянии увеличить добычу газа и начать его экспортировать в Европу вместо России. Об этом заявил кандидат в президенты Украины Сергей Тарута на Мюнхенской конференции по безопасности. Пока Украина не может увеличить добычу даже чтобы покрыть собственные потребности. Действительно ли в будущем страна способна увеличить добычу и бросить вызов России?

Депутат Верховной рады , лидер партии «Основа» и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута считает, что Киев может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу, заменив на этом рынке Россию. Политик заявил об этом на круглом столе на Мюнхенской конференции по безопасности, открывшейся в пятницу в Германии.

«Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — заявил кандидат в президенты.

Депутата обратил внимание на то, что Евросоюз и США расходятся в оценке российского проекта «Северный поток — 2». ЕС, как считает Тарута, рассматривает строительство газопровода с точки зрения экономического прагматизма и выгоды, а Вашингтон — «с точки зрения именно безопасности», так как для него закупка газа у России означает приобретение топлива «у потенциального противника».

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море (территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании) до Германии. Вашингтон считает, что эта труба лишит Украину заработка на транзите газа. Кроме того, там выражают недовольство тем, что Европа станет еще более зависимой от поставок российского голубого топлива.

Ранее Тарута утверждал, что Украина располагает одними из самых больших в Европе запасов сланцевого газа. Однако для запуска месторождений «нужно 5-7 млрд инвестиций в нефтегазовую отрасль с применением новых современных технологий, которые полностью обеспечат независимость по импорту», что, в свою очередь, позволит снизить цены на голубое топливо. «Это можно сделать за пять лет», — говорил политик.

Электоральные шансы Таруты на победу на предстоящих 31 марта президентских выборах равны нулю. Судя по показателям недавнего соцопроса Active Group, рейтинг Таруты колеблется на уровне статистической погрешности и составляет около процента.

Согласно утвержденной Украиной стратегии, чтобы удовлетворить внутренний спрос в 2020 году, добыча газа должна выйти на уровень 27 млрд кубометров. Однако за 2018 год добыча составила 21 млрд кубометров, а это всего на 0,5 млрд больше, чем годом ранее. На днях премьер-министр страны Владимир Гройсман признал, что НАК «Нафтогаз Украины» в 2018 году сорвала план добычи газа.

«Я весьма недоволен, что на самом деле «Укргаздобыча» компании «Нафтогаз» план по добыче газа, который мы утвердили до 2020 года, фактически провалила», — заявил Гройсман.

В экспертной среде также считают, что увеличить добычу за счет месторождений природного газа Украина просто не в состоянии из-за отсутствия ресурсов.

В связи с этим ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков счел нереальным сценарий, при котором Украина заменит Россию на газовом рынке Европы. «Россия ежегодно поставляет на европейский рынок 200 млрд кубометров газа, а Украина является дефицитной страной и добывает около 20 млрд кубов, а импортирует еще 10 млрд», — напомнил Юшков.

Эксперт скептически отнесся к словам Таруты о том, что Украина увеличит добычу газа. Он напомнил, что украинские месторождения выработаны и в последние десятилетия происходит естественное падение добычи. «Пик добычи прошел в 70-х годах, когда добывалось около 70 млрд кубов. И с тех пор идет плавное сокращение объемов добычи. Чтобы удержаться на нынешнем уровне добычи, надо вложить миллиард долларов», — пояснил эксперт.

Даже если представить реальность подобной цели, то с учетом внутреннего потребления Украина могла бы экспортировать в ЕС не более 20 млрд кубов. «Поэтому заменить Россию украинцы не смогли бы даже в случае роста добычи», — уверен эксперт.

Впрочем, директор украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен, что Киев в состоянии нарастить добычу газа за счет «довольно больших запасов сланцевого газа». Он напомнил, что до 2014 года правительство подписало контракты с европейскими и американскими компаниями по разработке таких месторождений. Тогда европейцы утверждали, что этих запасов хватит Украине не только на покрытие собственных потребностей, но и экспортные поставки. По объему эти запасы сравнивали с теми, которыми располагает Великобритания.

«До майданных событий планировалось, что до 2026 года Украина сможет стать игроком на мировом газовом рынке. Но после майдана все заглохло… Но соглашения остались, их никто не расторгал. Если к этому вернутся, то возможно превращение Украины в страну-экспортера газа», — сказал Охрименко газете ВЗГЛЯД.

Что касается расположения этих месторождений, то Охрименко напомнил, что они находятся не только зоне Донецка. Большая часть, по его словам, на Западной Украине и в Харьковской области. В то же время природного газа, подчеркнул он, «Украине не хватит никогда». «Предварительные запасы природного газа показывают, что даже если нарастить добычу, его все равно его не хватит самой Украине», — признал эксперт.

Юшков сомневается в потенциале и сланцевых месторождений. По его словам, на схожих по объемам сланцевых месторождениях в Польше США так и не смогли запустить проект по добыче.

«Нет экономически привлекательного притока газа… Поэтому на западе Украины даже никто не стал пробовать добывать сланцевый газ. Там будет такая же история как с Польшей, только плюс колоссальная коррупционная нагрузка. Поэтому никакие западные компании туда не пришли. В лучшем случае Украина, если будут инвестиции, удержится на тех объемах, которые есть», — прогнозирует Юшков.

По оценке эксперта, заявления Таруты носят исключительно политический характер, депутат говорит европейцам о поддержке Киева со стороны США. Именно американский министр энергетики Рик Перри первым сказал о том, что Украина может стать для Европы неким Техасом, то есть сырьевой базой.