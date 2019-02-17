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Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в организации.
По данным агентства, он также приостановил операции с компанией.
"Счета PDVSA в настоящий момент заморожены. Как вы понимаете, операции не могут быть выполнены", — пояснил источник.
Как отмечается, это было сделано для того, чтобы снизить возможные риски для банка из-за санкций США.
Уточняется, что Газпромбанк пока не прокомментировал эту информацию.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против венесуэльской PDVSA. США объявили о блокировке американские активы PDVSA на $7 млрд Также санкции запрещают покупателям из США приобретать нефть PDVSA. В случае, если такие покупки произойдут, деньги будут перечислены на заблокированный счет.
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Экономика , Компании , Рынки , Газпромбанк , Reuters
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