Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA

Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в организации.

По данным агентства, он также приостановил операции с компанией.

"Счета PDVSA в настоящий момент заморожены. Как вы понимаете, операции не могут быть выполнены", — пояснил источник.

Как отмечается, это было сделано для того, чтобы снизить возможные риски для банка из-за санкций США.

Уточняется, что Газпромбанк пока не прокомментировал эту информацию.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против венесуэльской PDVSA. США объявили о блокировке американские активы PDVSA на $7 млрд Также санкции запрещают покупателям из США приобретать нефть PDVSA. В случае, если такие покупки произойдут, деньги будут перечислены на заблокированный счет.