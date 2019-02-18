Компания PDVSA опровергла информацию о заморозке Газпромбанком ее счетов

Венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA опровергла информацию о заморозке российским Газпромбанком счетов компании.

Ранее агентство Рейтер заявило, что Газпромбанк якобы принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и остановить проведение операций с ней, чтобы снизить возможные риски из-за санкций США.

"PDVSA опровергает злонамеренные сообщения, целью которых является ввести в заблуждение венесуэльский народ, это ложь", — написала компания в своем микроблоге в Twitter, опубликовав скриншоты ряда сообщений о блокировке ее счетов.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними.