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Компания PDVSA опровергла информацию о заморозке Газпромбанком ее счетов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA опровергла информацию о заморозке российским Газпромбанком счетов компании.
Ранее агентство Рейтер заявило, что Газпромбанк якобы принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и остановить проведение операций с ней, чтобы снизить возможные риски из-за санкций США.
"PDVSA опровергает злонамеренные сообщения, целью которых является ввести в заблуждение венесуэльский народ, это ложь", — написала компания в своем микроблоге в Twitter, опубликовав скриншоты ряда сообщений о блокировке ее счетов.
США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними.
Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.
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Экономика , Газпромбанк , Госдеп США , Reuters
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