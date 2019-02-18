Минстрой: умные технологии в ЖКХ позволят сократить сроки отключения горячей воды в России

Минстрой ведет работу по внедрению умных технологий в ЖКХ, которые позволят сократить сроки отключения горячей воды в городах России. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия"

"Сейчас идет работа и по внедрению умных технологий в ЖКХ. Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", — сказал он.

По его словам, в 2018 году в больших микрорайонах трех городов был проведен эксперимент, который позволил в определенных ситуациях сократить сроки отключения до трех дней.

"Это не потребовало миллиардных инвестиций, достаточно оказалось "умного" подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить", — отметил Чибис.