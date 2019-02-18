Сталь и зерно России больше всего страдают от санкций

Различного рода ограничения Запада наносят ущерб российской экономике. По состоянию на конец прошлого года больше всего пострадали металлургия (на $4 млрд), сельское хозяйство ($1,1 млрд), химическая промышленность ($640,7 млн) и автопром ($306 млн).

Торговые ограничения в отношении российской продукции применяли 62 страны. Сумма ущерба оценивается в $6,3 млрд, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минэкономики

Больше всего ограничений было введено развитыми странами — ЕС и США (на $2,42 млрд и $1,17 млрд соответственно). В частности, ущерб от защитных пошлин на импорт стали и алюминия, введённых Вашингтоном в марте 2018 года, оценивается в $537,6 млн Также Москва пострадала от действий Киева (на $775 млн) и Анкары (на $713 млн).

Ранее News.ru сообщал, что новые антироссийские санкции согласовали в ЕС. Ограничительные меры, которые готовят в Евросоюзе, коснутся восьми граждан России. Вопрос о санкциях из-за инцидента в Керченском проливе уже согласован на уровне технических специалистов. Российских компаний в новом списке нет, только частные лица.