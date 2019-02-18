Российские товары начнут производить в Египте

В Египте появится российская промышленная зона. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По его словам, создание промзоны в районе Суэцкого канала позволит перейти от традиционных торговых отношений между двумя странами к полноценной промышленной кооперации. Это будет хаб для продвижения российской промышленной продукции на рынки Ближнего Востока, Африки и других сопредельных регионов.

Интерес к размещению своих производств там уже подтвердили 20 российских компаний.

"В целом заинтересованность к участию в проекте проявили более пятидесяти компаний", — отметил Мантуров.

Компании, которые хотели бы производить свою продукцию в Египте, представляют различные отрасли. Это фармацевтика, производство удобрений, стройматериалов, металлоконструкций, сельхозтехники, судового и нефтегазового оборудования и многие другие.

Российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры промзоны могут составить около 190 миллионов долларов. Частные инвестиции оцениваются в семь миллиардов долларов.

Мантуров сообщил, что первый портфель из восьми соглашений о намерениях будет подписан 19 февраля на презентации экспортного потенциала Российской промышленной зоны в Египте. Во время презентации пройдет второй раунд переговоров по согласованию условий девелоперского контракта между АО "Российский экспортный центр" и Главным управлением Экономической зоны Суэцкого канала.