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Российские товары начнут производить в Египте 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Египте появится российская промышленная зона. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
По его словам, создание промзоны в районе Суэцкого канала позволит перейти от традиционных торговых отношений между двумя странами к полноценной промышленной кооперации. Это будет хаб для продвижения российской промышленной продукции на рынки Ближнего Востока, Африки и других сопредельных регионов.
Интерес к размещению своих производств там уже подтвердили 20 российских компаний.
"В целом заинтересованность к участию в проекте проявили более пятидесяти компаний", — отметил Мантуров.
Компании, которые хотели бы производить свою продукцию в Египте, представляют различные отрасли. Это фармацевтика, производство удобрений, стройматериалов, металлоконструкций, сельхозтехники, судового и нефтегазового оборудования и многие другие.
Российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры промзоны могут составить около 190 миллионов долларов. Частные инвестиции оцениваются в семь миллиардов долларов.
Мантуров сообщил, что первый портфель из восьми соглашений о намерениях будет подписан 19 февраля на презентации экспортного потенциала Российской промышленной зоны в Египте. Во время презентации пройдет второй раунд переговоров по согласованию условий девелоперского контракта между АО "Российский экспортный центр" и Главным управлением Экономической зоны Суэцкого канала.
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