Европа загонит «Северный поток-2» в простой

Европа попытается загнать «Северный поток-2» в простой

Из-за нововведений в законодательстве Евросоюза газопровод «Северный поток-2» может остаться недозагруженным в первые несколько лет работы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на поправки к газовой директиве ЕС.

Еврокомиссией и Текст поправок был согласован на прошлой неделе Европарламентом Советом ЕС . Источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией, заявили, что документ будет «несомненно одобрен».

Издание отмечает, что поправки подготовили противники российского газопровода, которые хотят, чтобы «Северный поток-2» работал по правилам европейского внутреннего рынка. В частности, они требуют, чтобы у газопровода был независимый от «Газпрома» оператор, а к мощностям могли получить доступ третьи лица.

Как поясняет «Коммерсант», создание независимого оператора возможно, но доступ третьих лиц нереален: газ со стороны России может подать только «Газпром» — единственная компания, имеющая право на его экспорт. В такой ситуации Еврокомиссия может разрешить «Газпрому» использовать «Северный поток-2» только наполовину, оставив остальное потенциальным «третьим лицам», которых никогда не будет.

По данным «Коммерсанта», проблема может быть решена, если для «Северного потока-2» сделают исключение из правил ЕС. Соглашение, позволяющее обойти поправки к газовой доктрине, с Россией может заключить Германия. Но для этого Германии сначала потребуется получить у Еврокомиссии соглашение на ведение переговоров с Москвой, а затем — разрешение на подписание договора. Процесс может затянуться на несколько лет, отмечает газета.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Трубопровод обойдет транзитные государства — Украину, Белоруссию, Польшу и другие — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В прошлом году Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на его строительство, Дания пока этого не сделала.

Запуск газопровода намечен на конец 2019-го — начало 2020 года.