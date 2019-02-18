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Сигареты еще подорожают 

News.ru 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Акцизы на табак в России, Белоруссии, Таджикистане, Армении, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане уже в ближайшее время могут измениться. По мнению экспертов, рост акцизов может составлять от 5 до 25%. Это неминуемо приведет к повышению стоимости табачных изделий в среднем на 10%, это значит, что рост стоимости сигарет составит от 5 до 10 рублей. Следующий шаг — раскрытие состава сигарет (сейчас это закрытая информация). Табачные компании предпочитают скрывать, какие добавки в конкретных марках сигарет они используют и как это может влиять на здоровье курильщиков.
В Минске состоялось дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта плана совместных действий государств-участников Содружества независимых государств по предупреждению негативного влияния табака на здоровье населения. План, состоящий из нескольких десятков пунктов, не могли согласовать несколько лет. Больше всех замечаний к документу было у Министерства экономики Кыргызской Республики, которые, по сути, застопорили принятие плана в первоначальном жёстком варианте.
В частности, представители этого министерства предлагали исключить из него один из ключевых пунктов борьбы с распространением табачных изделий — по повышению акцизов на табак. Однако после длительных и сложных переговоров пункт немного изменили, но все же оставили в документе.
«Формулировку предложено изменить, чтобы согласовать план совместных действий. Без этого документа невозможно синхронизировать работу по эффективной реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком в государствах-участниках СНГ, в том числе и в государствах-членах Евразийского экономического союза. В то же время повышение акцизов на табак остается одной из главных мер плана — заявил заместитель заведующего отделением профилактики факторов риска ФГБУ «ЦНИОИЗ» Министерства здравоохранения РФ Виктор Зыков.
Изначально формулировка пункта по повышению акцизов звучала так: «подготовка рекомендаций по повышению акцизов на уровень не ниже среднего среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения». В правленой редакции решили отказаться от уточнения и оставили «подготовка рекомендаций по повышению акцизов на табак».
Сейчас средний акциз в Еврорегионе ВОЗ составляет не менее 2,38 доллара на пачку сигарет (около 150 рублей). Для сравнения — в России средняя цена за пачку составляет около 115 рублей, в Белоруссии около 70 рублей на российские деньги. Еще ниже в Таджикистане в пределах 60−65 рублей и в Казахстане — начиная с 65 рублей за пачку. Представители Таджикистана и Казахстана заверили, что акцизы в этих странах поднимутся уже в ближайшей перспективе.
«Этот документ рамочный, по сути дорожная карта и в рамках национального законодательства у государств-участников нет никаких ограничений. Поэтому если министерство финансов одной из стран сочтет, что акцизы нужно существенно повысить — не будет никаких препятствий для этого», — заявила News.ru начальник отдела общественного здоровья Министерства здравоохранения Кристина Сошкина.
Представитель Министерства промышленности Юлия Юдина также отметила, что в настоящее время важно добиться гармонизации акцизов среди государств-членов ЕАЭС. Уже после реализации этого этапа необходимость дальнейшего повышения акцизов может стать новым предметом рассмотрения всеми заинтересованными сторонами. Ведение акцизной политики в РФ относится к компетенции Минфина России.
В рамках Евразийского экономического союза готовится проект Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов ЕАЭС, согласно которому предполагается достижение в 2024 году ставки в национальной валюте в размере эквивалентном 35 евро за 1000 сигарет (около 52,5 рублей на пачку сигарет по курсу на сегодняшний день).

Почему так трудно

Больше года ушло у представителей стран-участников плана по предупреждению негативного влияния табака на здоровье населения на очередное согласование всех деталей документа. Так, у Беларуси камнем преткновения стал пункт по разработке требований к сигаретной бумаге с пониженной воспламеняющей способностью. Представители МЧС республики привели пример, что после начала использования такой бумаги в США, Канаде и Финляндии, количество пожаров со смертельным исходом уменьшилось на 40%. Для сравнения, в 2009 году в Белоруссии за год в пожарах, начавшихся из-за неосторожного курения взрослых, погибло 9 детей. Для возможного повсеместного внедрения такой бумаги белорусы предложили провести эксперимент в одном из регионов страны, посмотреть на статистику и затем распространить этот опыт на все страны СНГ. С этим согласились все участники совещания, этот пункт также нашел отражение в общем плане. Помимо акцизов у ряда других стран были вопросы и к организации в общественных местах зон, полностью свободных от табачного дыма. По сути это означает введение полного запрета на курение в общественных местах без возможности организации мест для курения. Кыргызстан, к примеру, выступал и против переоборудования в магазинах мест для продажи табачных изделий. Аргумент — якобы это потребует значительных затрат предпринимателей.

Кыргызстан — как табачное лобби

По оценкам экспертов, в Кыргызстане действует мощное табачное лобби, которое через группы своего влияния — местных депутатов лоббирует свои интересы и не дает продвигаться антитабачным инициативам.
Еще в 2017 году в стране приняли поправки в Кодекс об административной ответственности и закон «О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака», инициированный депутатом Дастаном Бекешевым. По словам экс-депутата Государственной Думы, члена Общественной палаты Российской Федерации Дмитрия Носова, данные поправки подразумевали закрепление частичных ограничений курения в местах общественного питания с возможностью создания помещений для курения. Но этот шаг противоречит Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) и руководящим принципам осуществления ее статей. Согласно РКБТ ВОЗ, только полный запрет на курение в общественных и на рабочих местах в помещениях обеспечивает достаточную защиту от смертельного воздействия вторичного табачного дыма. Более того, только полный запрет способствует сокращению курения табака и связанных с ним заболеваний, уверен он.
Дмитрий также отметил, что в случае с законопроектом Дастана Бекешева наблюдается совсем интересная ситуация — на странице законопроекта на сайте местного парламента размещен проект закона на официальном языке, в свойствах файла которого автором значится менеджер табачной корпорации, также указана и сама корпорация — JT International. Таким образом, заключает он, возникают справедливые подозрения, что законопроект для Дастана Бекешева подготовила транснациональная табачная компания. По его словам, подобные истории происходили и в России, когда обсуждался антитабачный закон, правда, они не увенчались успехом.

45 дней

Однако несмотря на проволочки, план по защите жителей СНГ от вреда табака все же был принят и теперь если в течение 45 дней никто из сторон не опротестует согласованные предложения, то план пойдет на утверждение и до 2023 года ряд мер должны быть реализованы. Это и повышение акцизов, и внедрение новой сигаретной бумаги, и новые требования к оформлению пачек сигарет, и раскрытие информации о составе сигарет, а также регулирование новых табачных девайсов в виде электронных сигарет и айкосов.
Между тем, как ранее отметил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, число курильщиков в России с начала антитабачной кампании сократилось на 21%.
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Экономика , Олег Салагай , Виктор Зыков , Юлия Юдина , Дмитрий Носов , Минпромторг , Общественная палата России , Минздрав РФ , ВОЗ , МЧС , Минфин , ЕАЭС
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