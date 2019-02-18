Как политика США уничтожила ВТО

Действия США на международной арене подорвали основы Всемирной торговой организации и фактически уничтожили ее.

Действия США в сфере международной торговли привели к фактической остановке деятельности Всемирной торговой организации (ВТО), теоретически можно допустить и прекращение ее функционирования, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Максим Орешкин при этом отметил, что о выходе России из организации речи на данный момент не идет. По его мнению, такой шаг мог бы серьезно навредить российским экспортерам — усложнить их условия работы.

"США наиболее активно сейчас действуют на международной арене, разрушая все те принципы работы, которые складывались последние годы. Состоялось большое заседание министров ВТО, организация сейчас де-факто не функционирует, все процессы просто застопорились", — отметил министр.

С министром здесь сложно не согласиться. Штаты действительно нарушают принципы ВТО: если хотят — вводят торговые пошлины или вовсе накладывают санкции. Идея организации заключалась совсем в другом и являлась одним из шагов на пути к глобализации.

Однако сейчас, судя по всему, там модель развития мировой экономики себя исчерпала, и Штаты проводят политику протекционизма. Какой будет мировая экономика в итоге, пока сказать сложно, но очень похоже, что в прежнем виде она существовать уже не будет.

Отвечая на вопрос, может ли ВТО прекратить свое существование, Орешкин не исключил такого развития событий.

"Ну, теоретически, конечно, такую возможность исключать нельзя, сейчас цепочки начинают разрываться на такие элементы, и если этот процесс вовремя не остановить, то в итоге можем оказаться в таком раздробленном мире, который будет расти гораздо более медленно", — сказал Орешкин.

Министр еще раз подчеркнул негативные последствия для России в случае ее выхода из Всемирной торговой организации.

Максим Орешкин

"Если Россия выйдет из ВТО, мы можем получить резкое ухудшение торговых условий с основными партнерами для наших металлургов, для ряда других компаний, которые поставляют на внешние рынки, ситуация резко ухудшится. И, таким образом, здесь мы тоже никакой выгоды не получим. Поэтому в этом плане ВТО — это абсолютное благо сейчас для России, надо уметь там работать, надо уметь там действовать".

Многие уважаемые эксперты связывают протекционистскую политику США с внутренними экономическими проблемами. Торговый дисбаланс с тем же Китаем — наглядное тому подтверждение и, кстати, является отчасти следствием глобализации. Именно поэтому Дональд Трамп и его администрация оказывают на Китай столь сильное давление.

В противном случае Штаты могут просто потерять мировое лидерство. Максим Орешкин объясняет поведение американцев несколько иначе.

"Почему появляются внешние враги — сначала Россия, сейчас Китай? Эту риторику американские власти пытаются адресовать вот той негативно настроенной части населения. Если вы посмотрите, средний класс или группы населения ниже среднего класса — за 30 лет у них реальные доходы вообще не выросли, при этом стоимость услуг образования и здравоохранения, даже с поправкой на инфляцию, выросла в 3 раза. Это вызывает негатив", — сказал министр.

Впрочем, доводы, приведенные Максимом Орешкиным не противоречат приведенным выше утверждениям.

"Американские власти сейчас пытаются сказать, что это не внутри какие-то у нас проблемы, это вот Китай виноват, который утащил наши рабочие места и ведет неправильную практику, или Россия виновата, давайте введем против нее дополнительные санкции. Но понятно, что это не решение проблем, решением проблем может быть только глубинное изменение тех подходов к экономической политике, которые есть в этих странах", — сказал Орешкин.

Отчасти с данной точкой зрения можно не согласиться. США в условиях глобализации просто не могут изменить подходы к экономической политике, поэтому они и проводят политику протекционизма.

Они уже достаточно давно пытаются заставить Китай покупать больше американских товаров, однако все уговоры завершились неудачей. Сейчас Штаты заняли более жесткую позицию, поскольку экономика КНР не только очень сильно выросла, Китай стал технологичной державой, которая может за счет этого получить серьезное преимущество и стать полноправным мировым лидером.