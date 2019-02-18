Новак рассказал о планах развития СМП

Правительство активно развивает Северный морской путь (СМП). Этот транспортный коридор является единственной альтернативой маршрутам через Суэцкий и Панамский каналы, отметил глава Минэнерго Р Ф Александр Новак

По оценке министра, к 2020 году исходящие грузопотоки углеводородного сырья по СМП достигнут 27 млн тонн в год, а ещё через пять лет, к 2025 году, превысят 77,8 млн тонн в год. Так, только запущенный в 2018 году завод «Ямал СПГ» предусматривает производство до 16,5 млн тонн СПГ ежегодно, отметил глава ведомства. В то же время, на Ямале будет построен ещё один завод по производству СПГ — «Арктик СПГ-2», а совокупная мощность производства заводов к 2035 году достигнет 33 млн тонн в год, отметил Новак.

По его словам, основные перспективы развития портовой инфраструктуры Арктики связаны в первую очередь с морским портом Сабетта, портовой инфраструктурой реки Енисей, а также с комплексным развитием Мурманского транспортного узла. Данные объеты, по мнению Новака, уже сейчас являются точками роста для арктических регионов.

Также идёт работа по созданию центров по перевалке и хранению СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, которые будут способствовать развитию грузооборота СМП.

Как ранее писал News.ru, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подготовило план развития СМП на 2019−2024 годы. Согласно документу, на эти цели планируется выделить 905,6 млрд рублей.