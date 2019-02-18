Борщ на Украине за год подорожал на 70%

Сварить борщ со свининой на Украине за год стало дороже на 16%, а постный борщ — на 70%, сообщил в понедельник глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"За год стоимость борща с мясом выросла на 16%, или на 14,9 гривен (0,55 доллара по курсу Нацбанка). Это блюдо по состоянию на январь 2019 года обходится в среднем по стране в 104,8 гривны (около 3,8 доллара), тогда как по состоянию на январь прошлого года стоило 89,9 гривен (около 3,3 доллара). В начале этого года тарелка борща стоила 10,5 гривен (0,39 доллара)", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook в понедельник.

По его информации, расчет проводили по классическому рецепту, куда вошли свинина — 600 граммов, картофель и свекла — по 500 граммов, капуста — 300 граммов, морковь и лук — по 200 граммов, вода — 3 литра, лавровый лист, соль, черный перец — по вкусу, сметана — 200 граммов, головка чеснока — 50 граммов.

Он сообщил, что свинина за год подорожала на 6%, картофель — на 47%, свекла — 77%, морковь — 78%, капуста подорожала более чем в два раза, а лук — более чем в три раза. При этом стоимость чеснока уменьшилась на 5%, а сметана подорожала на 13%.

"Постный борщ мы готовили и считали по такому же рецепту, но без мяса и сметаны. Этого достаточно на 10 больших тарелок борща… За год стоимость постного борща выросла на 70%, или на 9,6 гривен (0,35 доллара). Это блюдо по состоянию на январь 2019 года обходится в среднем по стране в 23,3 гривны (0,86 доллара), тогда как по состоянию на январь прошлого года стоила 13,7 гривен (0,5 доллара). Порция вкусного вегетарианского блюда стоила в начале этого года 2,3 гривны (около 0,08 доллара)", — написал Дорошенко.

Дорошенко отметил, что борщовая инфляция в семь раз выше официальной (инфляция за 2018 год составила 9,8%).