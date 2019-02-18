Арест американского инвестора ударил по России

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.18
$
66.22
74.91
75.20
Прогноз
25.02 – 04.03
$
67.00
74.84
Индексы и котировки Brent
66.24
+0.02 Золото
1324.58
+0.01 РТС
1172.69
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
18.02
1.1333
–0.0102
04.02
1.1435
14.02
04.02
23.01

Арест американского инвестора ударил по экономике России 

Lenta.ru + ещё 16 31 минуту назад
Основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож выступил в защиту американского инвестора Майкла Калви, арестованного по делу о мошенничестве, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Мне трудно представить, чтобы Майкл, да и вообще кто-то из «Беринга» (инвестиционный фонд Baring Vostok Capital Partners, основанный Калви) делал что-то неприличное или незаконное», — отметил Волож.
По его словам, при инвестировании в российские компании фонд и его руководство действовали «четко, но очень корректно и только в рамках корпоративного права». При этом Baring Vostok никогда не стремился получать контроль в компаниях, в акции которых инвестировал, добавил Волож.
В начале 2000-х годов сделка по покупке акций «Яндекса» стала одной из крупнейших в истории инвестфонда. Baring Vostok продал свою долю в 2012 году. Волож называет эту сделку «посаженным зернышком, которое принесло потрясающие плоды».
Основатель «Яндекса» стал не первым крупным бизнесменом, выступившим в защиту Калви. Ранее владелец Тинькофф банка Олег Тиньков назвал его самым профессиональным и честным инвестором в Россию, глава Сбербанка Герман Греф — порядочным и честным человеком, много сделавшим для привлечения инвестиций в страну, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев — человеком с очень хорошей репутацией.
Аналитик Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что новость об уголовном преследовании Калви негативно скажется на инвестиционном климате России.
«Делать анализ рынка, в котором динамика определяется не экономическими новостями и не темпом экономического роста, а новостями, связанными с судебными процессами или действиями силовых структур — крайне сложно сложился, всем, кто работает с Россией, известен — отчасти за это они получают премию за риск», — отметила Орлова, которую цитирует Frank RG.
Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что инвестиции в российские проекты теперь будут обходиться дороже для тех, кто их привлекает: «Россия, как и любая страна имеет свою специфику и решение проблем тоже имеет свою специфику. И инвестклимат, который здесь сложился, всем, кто работает с Россией, известен — отчасти за это они получают премию за риск». Однако он допускает, что дело в отношении Калви не сильно скажется на инвестиционной привлекательности российского рынка, поскольку иностранные фонды ориентируются в первую очередь на макроэкономическую ситуацию в стране, «а она в России лучше, чем на большинстве развивающихся рынков».
В ходе торговой сессии 18 февраля индекс Московской биржи опустился на 1,15 процента — до 2462,91 пункта. Наибольшее влияние оказало случившееся еще 15 февраля падение акций «Яндекса» — компании, в которую инвестировал фонд Калви (на восемь процентов — до 2148 рублей) и Сбербанка (на 8,2 процента — до 201,7 рубля).
Майкл Калви и еще шесть руководителей Baring Vostok были арестованы Басманным судом на два месяца по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Калви намеренно сильно занизил стоимость акций своей компании IFTG, которыми расплатился с банком «Восточный» по кредиту в адрес другого своего предприятия — Первого коллекторского бюро (ПКБ). Калви оценивали их в 2,5 миллиарда рублей. Следствие уверено, что они стоили не больше 600 тысяч.
Сам инвестор называет свое преследование результатом недобросовестного поведения партнеров в рамках корпоративного конфликта вокруг «Восточного». По его словам, руководство банка действовало в интересах его миноритарного акционера Артема Аветисяна, опасавшего размывания своей доли в результате допэмиссии.
Последние новости
«Северному потоку-2» снова усложнили жизнь Польша захотела извинений от Израиля за «сотрудничество с нацистами» Россияне останутся без дешевых автомобилей
Комментарии48
Экономика , Видео , В мире , Интернет , Наука и техника , Политика , Происшествия , Денис Порывай , Олег Тиньков , Майкл Калви , Наталия Орлова , Герман Греф , Артем Аветисян , Кирилл Дмитриев , Аркадий Волож , Демьян Кудрявцев , Райффайзенбанк Австрия , Тинькофф банк , Сбербанк России , Яндекс , Московская биржа , Российский фонд прямых инвестиций , Альфа-банк , Ведомости
Читайте также
Видео
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Россиянам дали совет по хранению сбережений
Личный счет
Европа отказалась от SSJ-100
Компании
Как фанера над Европой: что случилось с Superjet 100
Компании Статьи
Европа загонит «Северный поток-2» в простой
Экономика
Россияне рискуют лишиться части стажа и пенсий
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Рублю предрекли застой
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение