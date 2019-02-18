Россияне считают несправедливым введение очередных санкций

Почти 80% россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблер, заявили, что считают несправедливыми санкции, введённые в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

В голосовании приняли участие 10338 пользователей Сети. Эксперты предложили респондентам ответить на вопрос, считают ли он справедливым введение антироссийских санкций из-за ситуации в Керченском проливе. 77% (7916 человек) выразили категорическое несогласие с политикой «западных партнёров», заявив, что санкции необоснованны. При этом 12% (1220 человек) назвали ограничения справедливыми. 7% (753 человека) остались равнодушны к политике в целом, отметив, что им не интересна тема санкций. Наконец, 4% (449 человек) до сих пор не знают, что произошло в Керченском проливе.

С результатами исследования ознакомились более 75 тысяч пользователей сети.