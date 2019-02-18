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Россияне считают несправедливым введение очередных санкций 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Почти 80% россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблер, заявили, что считают несправедливыми санкции, введённые в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
В голосовании приняли участие 10338 пользователей Сети. Эксперты предложили респондентам ответить на вопрос, считают ли он справедливым введение антироссийских санкций из-за ситуации в Керченском проливе. 77% (7916 человек) выразили категорическое несогласие с политикой «западных партнёров», заявив, что санкции необоснованны. При этом 12% (1220 человек) назвали ограничения справедливыми. 7% (753 человека) остались равнодушны к политике в целом, отметив, что им не интересна тема санкций. Наконец, 4% (449 человек) до сих пор не знают, что произошло в Керченском проливе.
С результатами исследования ознакомились более 75 тысяч пользователей сети.
Ранее в сенат США был внесён законопроект, предполагающий введение санкций в отношении банковского и энергетического российских секторов. По информации СМИ, новые ограничения связаны с «агрессивной политикой страны в отношении Украины», а также из-за вмешательства России в выборы США.
Комментарии
Экономика , Сенат США
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