Украине предрекли отказ от импортного газа в ближайшие пять лет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет. Об этом он сказал в эфире украинской телепередачи «Свобода слова». «Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему — доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие пять лет это откроет доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить на Украине», — цитирует политика «Укринформ». Ранее Гройсман рассказал, когда Украна станет «газовой державой».