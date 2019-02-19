Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет.
Об этом он сказал в эфире украинской телепередачи «Свобода слова».
«Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему — доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие пять лет это откроет доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить на Украине», — цитирует политика «Укринформ».
Ранее Гройсман рассказал, когда Украна станет «газовой державой».