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Украине предрекли отказ от импортного газа в ближайшие пять лет 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет.
Об этом он сказал в эфире украинской телепередачи «Свобода слова».
«Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему — доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие пять лет это откроет доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить на Украине», — цитирует политика «Укринформ».
Ранее Гройсман рассказал, когда Украна станет «газовой державой».
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