Китай и США приготовили миру глобальный апокалипсис

Торговая война Китая и США в конечном счете превратится в долговую и потянет за собой новый глобальный кризис. С таким прогнозом выступил в эфире CNBC главный исполнительный директор управляющей компании Emergent Asset Management Дэвид Маррин. По его мнению, западные страны вот-вот окажутся в ситуации, когда увеличение долга больше не будет помогать развитию экономики, и отношение к нему кардинально поменяется.

«Мы уже видели долговой кризис на развивающихся рынках. Скорее всего, в течение следующих 2 лет мы увидим долговой кризис, который затронет развитые страны», — предупреждает эксперт.

Одновременно будут продолжаться валютные баталии между развитыми и развивающимися странами, добавил он. И посоветовал обратить внимание на золото, которое останется одним из немногих активов, сохраняющих свою ценность в условиях обесценивания валют, пишут «Вести. Экономика».

Все наоборот

Торговые войны — не причина, а следствие, спорит с западным коллегой шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв: США развязали их как раз для того, чтобы начать решать глобальную долговую проблему.

«Ведь если удастся обратить вспять хотя бы частично товарообороты, которые сейчас у США жёстко дефицитные почти со всеми странами, то остальные страны как бы смогут «отоваривать», забирать постепенно у США «натурой» те огромные суммы, которые США им должны», — поясняет он.

И, кстати, Китай или Япония здесь в первых рядах: что толку этим странам от того, что у них хранятся кипы американских долговых обязательств, когда все понимают, что обменять их на деньги в таких количествах будет просто невозможно. Именно поэтому Пекин в большей степени готов идти на «уступки» в противостоянии с Вашингтоном. Ему просто некуда девать профицит торгового баланса.

«Сейчас чем больше США с Китаем торгуют, тем более это невыгодно США, и «выгодно» Китаю, но обменять свою «выгоду» на что-то реальное с трудом может и Китай. И такая ситуация со всеми почти странами мира. Вот и лучше брать у США эти деньги постепенно чем угодно: сжиженным природным газом, кукурузой, соевыми бобами, самолётами…», — продолжает эксперт.

Торговые переговоры, напротив, могут помочь сгладить долговую проблему, полагает аналитик: чем больше США будут выручать за свои товары, тем меньше станут нуждаться в новых займах, и тем легче им будет обслуживать старые. Чем больше предприятия и фирмы будут локализованы на территории США, тем больше может в казну поступать денег в виде налогов, то есть, опять же, потребность в заимствованиях сократится.

«Так что сегодняшние торговые войны снижают вероятность будущей долговой войны всех со всеми», — резюмирует Пушкарев.

Вместе с тем, не стоит рассчитывать на «быструю победу», предупреждает он: этот айсберг слишком велик и слишком долго рос, чтобы его так просто можно было подтопить сверху или обогнуть. Избавиться от 22 трлн долларов долга не получится и за 50 лет возвращения к естественному балансу торговых сделок. Рано или поздно держателям американских госбумаг придётся «прощать» США для начала хотя бы проценты, чтобы долговой айсберг не перевернулся и не захлестнул ледяной водой всю мировую финансовую систему, на этом самом долге построенную. Такая же история ждёт и тему долга Японии, который по размеру уже составляет 250% от ВВП страны, добавляет аналитик.

Круговая порука

КНР вложил в гособлигации США порядка 3 трлн долларов. И сброс этих бумаг — единственный способ ответить на торговое давление Вашингтона. Но такой шаг равносилен выстрелу себе в ногу: он спровоцирует мировой кризис, который затронет всех. И обе страны прекрасно понимают, что де факто победителя в этой войне не будет. Недаром сейчас они достаточно активно ведут переговоры, и Китай пойдет на уступки, согласен вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский

Но в перспективе 2−3 лет мир столкнется с сильным кризисом государственных долгов, считает он. Проблемы 2008 года удалось купировать путем выкупа частных долгов, в том числе с помощью эмиссий, которые проводили Центробанки развитых стран. Баланс ФРС увеличился в три раза, а госдолг США превысил 100% ВВП. И обслуживание все этого «добра» легло тяжким бременем на бюджет страны. Поэтому здесь ничего не остается, как строить пирамиду, то есть, предыдущие займы погашать за счет выпуска новых долговых бумаг.

«Эта пирамида может строиться так долго, насколько хватит терпения и веры инвесторов в то, что мировая экономика будет расти, и более быстрыми темпами, чем сама пирамида, и власти смогут ее обслуживать», — отмечает эксперт.

Но мировая экономика замедляется, а перекладывать государственные долги уже некуда — это финальная стадия. Между тем, никто не знает, что делать с этим запредельным объемом. Все понимают, что один только американский госдолг в абсолютных цифрах — рекордный за всю историю человечества. Никогда еще государства не накапливали таких долгов.

Конечно, США всегда могут напечатать доллары и выкупить любые долги. Но за этим последует гиперинфляция. Между тем, 60% госдолга Штаты на самом деле должны сами себе, то есть, американским инвесторам. Ели объявить дефолт, это приведет к мировому экономическому кризису и, опять же, пострадают все. Получается замкнутый круг: все ключевые страны мира пляшут в этом хороводе и не могут разжать руки. И поэтому все поддерживают эту искусственно нехорошую ситуацию.

«Американцам нужно умерить аппетиты и резко снизить потребление. Но кто же захочет умерять аппетиты, когда весь мир дает в долг», — замечает аналитик.

Современная система мира гораздо более глобализирована, нежели когда-либо в истории человечества. Поэтому процесс снижения зависимости мировых финансов от доллара происходит столь долго и мучительно, продолжает тему эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский

«Очевидно одно: мировая финансовая система по-прежнему переживает кризис, и одни формы противостояния между странами постоянно трансформируются в другие. На сегодняшний день никто не может дать гарантии, что можно избежать каких бы то ни было экстремально-стрессовых сценариев», — констатирует он. Все за золотом!

С чем дружно согласны российские эксперты — с блестящим будущим золота. Хранение золотых слитков в собственных банковских хранилищах отдельных стран становится набирающим силу и популярность трендом, и это обеспечит золоту очередной ренессанс, прогнозирует Рожанковский.

Золото нельзя напечатать, как денежные купюры: сколько его добывают в год, столько его физически и существует. И им нельзя так легко манипулировать, как цифрами ВВП, напоминает Вязовский. Именно это и привлекает инвесторов.

«За последние три года золото в долларах на 20% выросло. Поэтому все инвесторы, которые умеют считать деньги, покупают золото», — говорит эксперт.

Пушкарев ожидает, что золото не только уже в этом году протестирует трехлетний максимум, который располагается между отметками 1355 и 1375 долларов за унцию, но и довольно быстро, в течение 1,5−2 лет, вырастет не менее чем до 1450−1500 долларов.

«Но в качестве основной причины я рассматривал бы не намеренное состязание в конкурентных девальвациях, а скорее фактические множественные слабости у каждой из национальных валют: даже если и захотели бы их укрепить, так пока нечем», — рассуждает аналитик.

Доллару, по его словам, предстоит долгое ослабление: подъём процентных ставок ФРС захлебнулся на этот раз уже на уровне 2,5%, тогда как в предыдущих циклах подъёма ставки всегда доходили как минимум до 5%-6% годовых. Это значит, что у доллара не осталось ни причин, ни ресурсов для ещё большего укрепления, при этом американская валюта и так близка к многолетним максимумам.

Остальные валюты если и будут дорожать, то очень медленно и как бы «неохотно»: ставки в Европе начнут повышать не раньше IV квартала 2019 года, в Японии или в Австралии делать этого вообще, похоже, ещё несколько лет не планируют, в Британии бесконечный brexit. Китай пускает в свою финансовую систему инвесторов очень осторожно, да и курс юаня не менее чем доллар зависим от исхода торговых войн.