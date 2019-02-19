Эксперты ВШЭ предрекли экономике России обострение «голландской болезни» в I квартале

Восстановление высоких темпов добычи нефти в России приведёт в I квартале 2019 года к замедлению темпов роста обрабатывающей промышленности и обострению так называемой «голландской болезни», говорится в подготовленном экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ) обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе».

Как отмечают эксперты, краткосрочные перспективы развития экономики РФ определяются сектором добычи.

В обзоре говорится, что в декабре 2018 года общий рост промышленного производства составил 2%. За прошедший год — это наиболее низкий месячный темп прироста. Это объясняется, в частности, резким замедлением прироста в обрабатывающем производстве: в декабре 2018 году прирост оказался нулевым.

При этом ситуация в добывающей промышленности выглядела стабильно хорошей, отмечают эксперты. В декабре имел место высокий прирост (6,3% год к году), связанный, в частности, со смягчением в июне 2018 года ограничений на добычу нефти в рамках ОПЕК+. В результате уровень добычи сырой нефти в декабре был на 4,1% выше, чем год назад. При этом уровень добычи природного газа был выше на 6%, каменного угля — на 10,8%, камня и некоторых добываемых стройматериалов — на 24,5%. По мнению экспертов, сказались конъюнктурные факторы — выход на полную мощность проекта «Ямал СПГ», снижение добычи газа в Европе при росте (в силу холодной погоды) спроса на него, рост цен на уголь на мировом рынке.

«Общий вывод здесь можно сделать такой: зависимость экономики от топливно-энергетического комплекса сохраняется, причем с восстановлением высоких темпов нефтедобычи «голландская болезнь» обостряется и темпы роста обрабатывающей промышленности замедляются», — говорится в обзоре.

Эксперты ВШЭ отмечают, что в связи с декабрьскими соглашениями ОПЕК+, действие которых продлится до июня 2019 года, Россия должна снизить добычу примерно на 11,5 млн тонн, или на 2,1% от уровня 2018 года в целом в размере 556 млн тонн.

«По нашим прогнозам, … компенсация отрицательного вклада нефтедобычи и небольшое ускорение годовых темпов роста промышленного производства по сравнению с декабрьскими на фоне повышения НДС вряд ли возможны, и вероятнее всего, эти темпы в первом квартале будут в пределах 1–1,5% год к году», — говорится в исследовании.

«Голландская болезнь» — негативный эффект, оказываемый влиянием укрепления реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате резкого роста отдельного сектора экономики, например, вызванного ростом экспортных цен в добывающей отрасли.