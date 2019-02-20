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Кудрин предупредил о новых шоках в экономике РФ в случае усиления санкций 

Парламентская газета + ещё 16
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что усиление санкций против России со стороны Запада может вызвать новые шоки в экономике страны и потребовать от нее новой адаптации.
«К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть жестче, чем сейчас», — цитирует ТАСС его слова.
Вместе с тем, по мнению экс-министра финансов, те санкции, которые уже введены, «они экономикой поглощены», к ним российские предприятия приспособились.
Однако Кудрин отметил, что у страны есть потери от санкций, и они продолжаются.
"К сожалению, в прошлом году санкции на компании холдинга Дерипаски и Вексельберга существенное влияние оказали не только на рынок, но и на настроения инвесторов. Влияние не острое, не шоковое, но мы не добираем инвестиций и экономический рост», — привел пример глава Счетной палаты.
Кудрин заметил, что в такой ситуации сложнее реализовывать те задачи, которые правительство перед собой ставит в части повышения темпов экономического роста выше среднемировых.
В октябре 2018 года Кудрин в ходе выступления на правлении Российского союза промышленников и предпринимателей также заявлял, что вводимые против страны ограничения «создают большие риски для темпов роста». По его мнению, расширение санкций может сделать «практически недостижимыми по многим показателям» те цели, которые поставил президент Владимир Путин.
Комментируя позднее это заявление, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что с таким мнением отчасти можно согласиться. По его словам, эти факторы действительно представляют собой вызов планам российских властей по развитию страны. Вместе с тем Песков подчеркнул, что руководству РФ «до сих пор удавалось достаточно с этим справляться».
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Комментарии551
Экономика , Видео , ДМИТРИЙ ПЕСКОВ , АЛЕКСЕЙ КУДРИН , ВЛАДИМИР ПУТИН , Российский союз промышленников и предпринимателей , Счетная палата , ИТАР-ТАСС
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