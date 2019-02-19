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Кудрин рассказал об угрозе новых шоков для российской экономики 

РИА Новости + ещё 6 27 минут назад
Фото: ТАСС
Россия адаптировалась к действующим санкциям, но новые ограничения могут вызвать шок в экономике и потребность в новой адаптации, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Действительно, адаптировались к определенному уровню санкций. К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть достаточно жестче, чем то, что сейчас", — сказал он.
"Те санкции, которые уже введены, они экономикой уже поглощены. Действительно, к этому наши предприятия приспособились", — добавил Кудрин.
Он отметил, что действующие санкции при этом ведут к тому, что российская экономика недополучает темпы роста из-за них. Из-за большого импорта технологий в Россию в производственных отраслях российская экономика чувствительна к санкциям извне, считает Кудрин.
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