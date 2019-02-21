Путин и король Саудовской Аравии оценили сделку ОПЕК+ 

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд высоко оценили сделку ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Взаимодействие РФ и Саудовской Аравии на международных рынках энергетических будет продолжено. Эффективность этого взаимодействия была высоко оценена и королем, и президентом России», — цитирует Пескова ТАСС.
Также оба лидера высоко оценили взаимодействие на международных энергетических рынках, отметил Песков.
Он добавил, что дата визита Путина в Саудовскую Аравию будет согласована по дипломатическим каналам.
Во вторник российский лидер провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии, главы государств обсудили вопросы сотрудничества стран.