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Путин и король Саудовской Аравии оценили сделку ОПЕК+ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд высоко оценили сделку ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Взаимодействие РФ и Саудовской Аравии на международных рынках энергетических будет продолжено. Эффективность этого взаимодействия была высоко оценена и королем, и президентом России», — цитирует Пескова ТАСС.
Также оба лидера высоко оценили взаимодействие на международных энергетических рынках, отметил Песков.
Он добавил, что дата визита Путина в Саудовскую Аравию будет согласована по дипломатическим каналам.
Во вторник российский лидер провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии, главы государств обсудили вопросы сотрудничества стран.
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Экономика , ДМИТРИЙ ПЕСКОВ , ВЛАДИМИР ПУТИН , ИТАР-ТАСС
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