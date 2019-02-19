СМИ назвали размер пенсий за лояльность Гитлеру

27 бельгийских пенсионеров до сих пор получают от правительства ФРГ дополнительные пенсионные пособия, назначенные им в 1941 году фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером за «лояльность, верность и послушание». Об этом пишет De Morgen.

Размер пенсий варьируется от 425 до 1275 евро, их получатели — бывшие нацисты или их наследники.

После 1949 года ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя обязательства в том числе и по выплате пенсий бывшим сотрудникам СС.

Группа депутатов бельгийской Палаты представителей намерена представить в парламенте резолюцию с призывом к правительству о прекращении выплаты пенсий. Издание отмечает, что этот вопрос уже поднимался в 2016 году, однако тогда власти Бельгии заявили, что данный вопрос находится в ведении немецких пенсионных органов.

Всего получателями гитлеровского пособия могли стать около 38 тысяч человек.