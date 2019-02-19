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СМИ назвали размер пенсий за лояльность Гитлеру 

Рамблер + ещё 19 14 часов назад
27 бельгийских пенсионеров до сих пор получают от правительства ФРГ дополнительные пенсионные пособия, назначенные им в 1941 году фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером за «лояльность, верность и послушание». Об этом пишет De Morgen.
Размер пенсий варьируется от 425 до 1275 евро, их получатели — бывшие нацисты или их наследники.
После 1949 года ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя обязательства в том числе и по выплате пенсий бывшим сотрудникам СС.
Группа депутатов бельгийской Палаты представителей намерена представить в парламенте резолюцию с призывом к правительству о прекращении выплаты пенсий. Издание отмечает, что этот вопрос уже поднимался в 2016 году, однако тогда власти Бельгии заявили, что данный вопрос находится в ведении немецких пенсионных органов.
Всего получателями гитлеровского пособия могли стать около 38 тысяч человек.
Экономика , Видео , Другое
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