Трамп передумал: торговые переговоры Китая и США выходят за рамки

США могут отложить повышение пошлин на импорт Китайских товаров. Дедлайн 1 марта, который ранее был четко обозначен президентом Дональдом Трампом , теперь уже не является критической датой.

Выступая перед журналистами Дональд Трамп отвечал на разные вопросы, в том числе о возможности не вводить новые торговые пошлины для Китая с 1 марта, если торговое соглашение не будет подписано.

Президент в свойственной ему манере рассказал о том, что переговоры идут хорошо, и 1 марта уже не является "волшебной" датой.

Дональд Трамп

"Я не могу вам точно назвать сроки, это не волшебная дата, потому что много чего происходит. Посмотрим, что получится… Переговоры проходят очень и очень хорошо".

Он также отметил, что Китай будет покупать у американцев гораздо больше сельскохозяйственной продукции и вообще всячески стремится избежать повышения пошлин, поэтому Пекин действует очень активно.

В реальности все это выглядит не совсем так, как хочет показать американский президент.

Изначально у США был совсем другая задача. Они хотели, чтобы китайцы открыли свой рынок для компаний из США и пытались добиться того, чтобы китайцы не занимались "воровством" интеллектуальной собственности и технологий.

Ранее Дональд Трамп это неоднократно подчеркивал.

Судя по всему, несмотря на угрозу введения пошлин с 1 марта, Китай не пошел на соглашение по некоторым пунктам, и сейчас Трамп пытается выдать все происходящее, как успешный промежуточный итог переговоров.

Как бы то ни было, мы уже давно привыкли к тому, что любые условные даты и прочие ограничения могут легко быть перенесены или вовсе отменены.

Взять хотя бы пресловутый Brexit. Уже сколько времени идет обсуждение условий выхода Великобритании из ЕС , но окончательного решения нет до сих пор. Более того, все чаще звучат призывы перенести сроки Brexit или вообще провести новый референдум.

Европа, правда, сильно выделяется своей бюрократией, и для них перенос сроков — абсолютно нормальная вещь.

Напомним, в начале декабря 2018 г. Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами.

Глава Белого дома тогда заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее.

Срок заключения торговой сделки истекает 1 марта, и до этого момента Трамп утверждал, что новые тарифы вступят в силу при любых обстоятельствах, если сделка не будет заключена. Однако теперь он выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

Когда наступит крайний срок, мир по обе стороны Атлантики будет делать ставки на то, кто сдастся первым. На этой неделе обе стороны встретятся в Вашингтоне после встречи в Китае на прошлой неделе.

Есть мнение, что Китай будет и впредь иметь большой профицит торгового баланса с США и никогда не примет навязанные Вашингтоном реформы своей торговли и промышленности, написал в статье для CNBC Майкл Иванович, независимый аналитик, специализирующийся на мировой экономике, геополитике и инвестиционной стратегии.

"Трамп, по-видимому, получил (плохой) совет, что готовности Китая уменьшить двусторонний торговый дисбаланс будет недостаточно. Нет, Вашингтон должен был навязать Китаю принудительные структурные реформы. Без этого, как часто повторял министр торговли США Уилбур Росс, дестабилизирующий торговый профицит Китая вернется в кратчайшие сроки", — написал аналитик, который ранее работал старшим экономистом в ОЭСР в Париже и международным экономистом в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Среди реформ, к которым США подталкивают Китай, защита интеллектуальной собственности, запрет принудительной передачи технологий и отказ от искажающих рынок промышленных субсидий.

Китай отрицает любые из этих нарушений, что ведет переговоры к "явно непреодолимому тупику", отметил Иванович.