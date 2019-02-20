Минфин не боится санкций: инвесторам предложат сразу три выпуска ОФЗ

Министерство финансов активизировалось на рынке займов. После сверхуспешного размещения по новой схеме, сегодня ведомство предложит инвесторам сразу три выпуска ОФЗ.

Министерство финансов РФ проведет второе размещение "классических" госбумаг без объявления предельного объема продажи на фоне роста ставок и возобновления санкционных инициатив в США.

Инвесторам в среду будут предложены облигации федерального займа с погашением в 2022 и 2026 годах и девятилетние бумаги с привязкой к инфляции на 5,17 млрд руб.

На первых аукционах без заявленного лимита в прошлую среду Минфин сумел продать бумаги на максимальную сумму почти за год на фоне спроса на активы развивающихся стран.

С тех пор доходность 10-летних ОФЗ выросла на 12 базисных пунктов из-за нового законопроекта американских сенаторов, предполагающего санкции в отношении госдолга РФ, а также ухудшения инвестклимата после ареста основателя Baring Vostok Capital, отмечает Bloomberg

Тем не менее, если смотреть на рубль, то здесь практически ничего не изменилось. Российская валюта отыграла весь санкционный негатив и торгуется в русле общей динамики развивающихся рынков.

Эксперты, впрочем, считают, что в ходе аукционов инвесторы будут учитывать санкционные риски и будут выставлять заявки с учетом этого факторам.

"В условиях текущей рыночной конъюнктуры повторить успех аукционов прошлой недели Минфину вряд ли удастся, — рассказал Bloomberg аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Роман Насонов. — Санкционный фактор в полной мере еще не отыгран, и большинство участников завтрашних аукционов будет выставлять заявки с существенными премиями в доходности к рынку, особенно по более длинным выпускам 26226 и 52002".

Схожего мнения придерживается и начальник отдела дилинговых операций АО АКБ "Ланта-Банк" Роман Ермаков: "Более длинные выпуски в условиях возобновления санкционной риторики вряд ли найдут спрос. Такие выпуски любят более "спокойное" время".

Стоит отметить, что Минфину вполне по силам выполнить план заимствований на текущий квартал. Без учета погашения 27 февраля ОФЗ 26208 на 150 млрд руб. на оставшихся шести аукционах Минфину будет необходимо размещать по 24 млрд руб. в неделю, что вполне реально при отсутствии явного негатива на рынке.

Напомним, на прошлой неделе по итогам двух аукционов, которые впервые проходили без заранее объявленного объема размещения, ведомство смогло привлечь 42 млрд руб.

И хотя среди экспертов были сомнения относительно нововведения, в реальности инвесторы купили максимальный объем с весны прошлого года. При этом спрос достигал 85 млрд руб.

Также стоит сказать, что доля нерезидентов в январе 2019 г. начала расти после 5-ти месяцев непрерывного снижения и достигла уровня сентября 2018 г.

Доля остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ выросла с 23,6% на 31 декабря 2018 г. до 24,4% на 31 января 2019 г., что в объемах вложений по номиналу соответствует росту с 1,732 трлн до 1,796 трлн руб.