Глава Минфина поручил упростить процесс госзакупок

Минфину и ряду дргугих ведомств дано поручение проработать вопрос упрощения процедур в системе госзакупок Соответствующее распоряжение дал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов

Существующая процедура излишне сложная и забюрократизированная, отметил министр. Также она не обладает достаточной гибкостью, полагает Силуанов.

По его мнению, упрощение закупочного законодательства необходимо в том числе и для реализации национальных проектов.