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Глава Минфина поручил упростить процесс госзакупок 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфину и ряду дргугих ведомств дано поручение проработать вопрос упрощения процедур в системе госзакупок Соответствующее распоряжение дал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Существующая процедура излишне сложная и забюрократизированная, отметил министр. Также она не обладает достаточной гибкостью, полагает Силуанов.
По его мнению, упрощение закупочного законодательства необходимо в том числе и для реализации национальных проектов.
Как ранее писал News.ru, бюджетным расходам решено добавить эффективности, сбалансированности и устойчивости: премьер Дмитрий Медведев утвердил проект соответствующей концепции, касающейся периода с 2019 по 2024 год. По оценкам опрошенных News.ru экспертов, идея сама по себе вполне здравая и оправданная, однако на пути её реализации стоят весьма серьёзные преграды.
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Экономика , АНТОН СИЛУАНОВ , ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ , Минфин
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