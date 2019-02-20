Минфину и ряду дргугих ведомств дано поручение проработать вопрос упрощения процедур в системе госзакупок Соответствующее распоряжение дал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Существующая процедура излишне сложная и забюрократизированная, отметил министр. Также она не обладает достаточной гибкостью, полагает Силуанов.
По его мнению, упрощение закупочного законодательства необходимо в том числе и для реализации национальных проектов.
Как ранее писал News.ru, бюджетным расходам решено добавить эффективности, сбалансированности и устойчивости: премьер Дмитрий Медведев утвердил проект соответствующей концепции, касающейся периода с 2019 по 2024 год. По оценкам опрошенных News.ru экспертов, идея сама по себе вполне здравая и оправданная, однако на пути её реализации стоят весьма серьёзные преграды.