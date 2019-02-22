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ЦБ РФ купил на рынке валюту для Минфина на 12,4 млрд рублей 

Вести Экономика + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ 20 февраля купил валюту на Мосбирже для Минфина на 12,4 млрд руб., согласно данным регулятора.
ЦБ покупает валюту по курсу USDRUB_TOM — с расчетами на следующий торговый день.
В начале февраля 2019 г. Минфин объявил о планах покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы с 7 февраля по 6 марта в объеме 194 млрд руб., или 9,7 млрд руб. в день.
С 1 февраля ЦБ РФ возобновил и покупки валюты, отложенные в 2018 г. : в день ЦБ может покупать валюту на 2,8 млрд руб. в течение 36 месяцев.
Поэтому ежедневная сумма покупок выросла до 12,5 млрд руб.
Ранее Банк России выполнил январский план Минфина по покупке валюты — регулятор 6 февраля завершил непрерывную серию покупок, начатую в январе 2019 г.
Минфин с 15 января по 6 февраля направил на покупку валюты 265,8 млрд руб. сверхдоходов, ежедневный объем покупки составил 15,6 млрд руб.
История вопросаБанк России возобновил 15 января 2019 г. покупку валюты на Мосбирже в рамках бюджетного правила — впервые с августа 2018 г., сообщали ранее "Вести. Экономика".
Банк России с апреля 2018 г. несколько раз прекращал покупку валюты из-за ослабления курса рубля и нестабильности на рынке. В последний раз покупка валюты была приостановлена 23 августа 2018 г. до конца 2018 г. Все это время Минфин покупал валюту напрямую у Банка России без совершения операций на бирже.
По бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные нефтегазовые доходы, когда рыночная цена нефти превышает цену отсечения в бюджете. В 2018 г. году цена отсечения составляет $40 за баррель. Каждый год цену отсечения в бюджете увеличивают на 2%.
В 2019 г. дополнительными признают доходы, полученные от цены нефти Urals свыше $41,6 за баррель, в бюджет-2019 такие доходы запланированы в размере 3,369 трлн руб., в 2020 г. — 2,777 трлн руб. ($42,4 за баррель), на 2021 г. — 2,632 трлн руб. ($43,3 за баррель).
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Комментарии1
Экономика , Московская биржа , Минфин , Центральный банк России
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