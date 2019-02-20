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ЕС может рассмотреть проекты по наращиванию поставок азербайджанского газа в Европу 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Еврокомиссар по бюджету и кадровым ресурсам Гюнтер Эттингер допустил вероятность того, что ЕС может рассмотреть ряд проектов, благодаря которым поставки азербайджанского газа в Европу вырастут вдвое. Об этом сообщил портал News.ru.
По словам еврокомиссара, в перспективе поставки голубого топлива из Азербайджана в страны ЕС могут достичь от 20 до 25 миллиардов кубометров в год. Он напомнил о готовности Баку предложить свои возможности для транспортировки в случае наличия энергоресурсов на восточном побережье Каспия.
«Это предложение Туркменистану от Азербайджана и ЕС, решение будет принимать правительство в Ашхабаде», — добавил Эттингер.
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