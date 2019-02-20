ЕС может рассмотреть проекты по наращиванию поставок азербайджанского газа в Европу

Еврокомиссар по бюджету и кадровым ресурсам Гюнтер Эттингер допустил вероятность того, что ЕС может рассмотреть ряд проектов, благодаря которым поставки азербайджанского газа в Европу вырастут вдвое. Об этом сообщил портал News.ru.

По словам еврокомиссара, в перспективе поставки голубого топлива из Азербайджана в страны ЕС могут достичь от 20 до 25 миллиардов кубометров в год. Он напомнил о готовности Баку предложить свои возможности для транспортировки в случае наличия энергоресурсов на восточном побережье Каспия.