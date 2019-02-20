Кудрин отреагировал на слова Путина

Кудрин прокомментировал призыв Путина снизить давление на бизнес

"Призыв президента снижать силовое воздействие на бизнес должен быть поддержан четкими мерами и показателями с персональной ответственностью за неисполнение. Ответственные известны. Иначе президенту снова придется констатировать отсутствие продвижения в этой сфере", — написал Кудрин в своем микроблоге в соцсети Twitter.

При этом Кудрин позитивно отметил, что темы демографии, здравоохранения и борьбы с бедностью были на первом месте в послании (Федеральному собранию — ред.).

"Но вот чтобы ответить на вызовы в сфере образования, на мой взгляд, мер не хватило. А это ключевая сфера для будущего", — заключил глава СП.

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в среду заявил, что бизнес в России не должен постоянно "ходить под статьей", чувствовать риск уголовного или административного наказания, преследования. Президент отметил, что для того чтобы добиться тех масштабных задач, которые стоят перед страной, в РФ нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативы предпринимательства.