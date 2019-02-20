Кудрин отреагировал на слова Путина

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Кудрин прокомментировал призыв Путина снизить давление на бизнес 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Призыв президента России Владимира Путина снижать силовое воздействие на бизнес должен быть поддержан четкими мерами с персональной ответственностью за неисполнение, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Призыв президента снижать силовое воздействие на бизнес должен быть поддержан четкими мерами и показателями с персональной ответственностью за неисполнение. Ответственные известны. Иначе президенту снова придется констатировать отсутствие продвижения в этой сфере", — написал Кудрин в своем микроблоге в соцсети Twitter.
При этом Кудрин позитивно отметил, что темы демографии, здравоохранения и борьбы с бедностью были на первом месте в послании (Федеральному собранию — ред.).
"Но вот чтобы ответить на вызовы в сфере образования, на мой взгляд, мер не хватило. А это ключевая сфера для будущего", — заключил глава СП.
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в среду заявил, что бизнес в России не должен постоянно "ходить под статьей", чувствовать риск уголовного или административного наказания, преследования. Президент отметил, что для того чтобы добиться тех масштабных задач, которые стоят перед страной, в РФ нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативы предпринимательства.
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Экономика , Видео , АЛЕКСЕЙ КУДРИН , ВЛАДИМИР ПУТИН , Счетная палата
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