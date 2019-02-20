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В Ираке заявили о проблемах с российской пшеницей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крупнейший покупатель зерна на Ближнем Востоке — Ирак — еще не одобрил импорт российской пшеницы, так как у нее возникли проблемы с низким уровнем глютена, заявил министр торговли страны Мохаммед Хашим аль-Аани.
«По пшенице одобрены поставки из США, Канады и Австралии. С российской пшеницей — проблемы, низкий уровень глютена», — приводит его слова Reuters.
Он отметил, что импорт из России может быть одобрен с изменением спецификаций, особенно в случае более привлекательных цен по сравнению с конкурентами.
Ирак ежегодно нуждается в 4,5-5 млн тонн пшеницы, импорт в эту страну составляет 2 млн тонн.
Отметим, что Россия планировала импортировать пшеницу в Ирак, используя Сирию в качестве распределительного центра. В США и ЕС считают расширение поставок российского зерна угрозой. В случае выхода России на иракский рынок могут пострадать американские производители.
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