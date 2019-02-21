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Молочная продукция может исчезнуть с прилавков магазинов 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), включающая в себя торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Ашан» и «Дикси Перебои, предупредила потребителей о возможных перебоях с поставками молока, творога, сыра и сметаны в магазины.
Как говорится в письме Ассоциации в Минэкономразвития, с которым ознакомились »Известия», причиной дефицита может стать приказ Минсельхоза, который начнет действовать с 1 июля, обязывающий поставщиков оформлять ветеринарные сопроводительные документы на пакетированные молочные продукты.
Проблема заключается в том, что происхождение сухого молока чаще всего неизвестно.
Новый закон должен снизить долю фальсификата на рынке. Но, по мнению ритейлеров, серьезно замедлит доставку молочных товаров в магазины.
В Россельхознадзоре ранее сообщали, что доля фальсификата среди молочных продуктов на российском рынке может достигать 20%.
Ранее News.ru писал о том, что закупочная цена на молоко не будет расти в связи с покупательской способностью населения. Об этом заявил заместитель генерального директора АО СПХ «Вощажниково» Олег Долинный. По его словам, «в связи со снижением объёмов продаж молочной продукции соответственно снижаются объёмы закупок сырья, что создаёт его избыток и отрицательно влияет на закупочную цену».
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Экономика , Видео , Россельхознадзор , Ашан , Минэкономразвития , Минсельхоз , газета "Известия"
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