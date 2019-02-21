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Россиян предупредили о перебоях с поставками «молочки» 

Рамблер + ещё 3 5 часов назад
Российские ритейлеры опасаются перебоев с поставками «социально значимых» продуктов — молока, масла, сыра, творога и сметаны — из-за новых требований к ветеринарным сопроводительным документам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет «Перекресток», «Ашан», «Дикси» и другие сети).
АКОРТ рассказала о своих опасениях в письме в Минэкономразвития. В организации отметили, что проект нового приказа Минсельхоза значительно расширяет перечень продукции, на которую нужно оформлять ветеринарные документы (сертификаты, свидетельства, справки). В этот список решили включить и готовые молочные продукты в потребительской упаковке.
В АКОРТ эти нововведения назвали слишком стремительными. Ассоциация отметила, что их хотят запустить без поэтапного внедрения.
Из приказа Минсельхоза следует, что товары попадут в систему «Меркурий». Она позволит отследить их путь от фермы до полок магазина. В АКОРТ сослались на «действующую практику» и рассказали, что даже единичные неточности, допущенные производителям и поставщиками при оформлении ветеринарных документов, провоцируют «каскад ошибок» при доставке товаров в распределительные центры ритейлеров. Из-за этого может произойти остановка или «критическое замедление распределения» товаров.
Кроме того, по прогнозам АКОРТ, после вступления приказа в силу издержки торговых сетей вырастут на 25–30 процентов.
В ассоциации заявили, что «Меркурий» хорошо работает в цепочке «от фермы до цеха», а после цеха для переработки и продажи продуктов лучше использовать менее затратную маркировку контрольными знаками.
Приказ Минсельхоза должен вступить в силу 1 июля. В ведомстве пояснили, что документ создаст дополнительные барьеры для продажи продукции неизвестного происхождения и исключить возможность фальсификации документов.
С 1 июля 2018 года данные в систему «Меркурий» предоставляют только производители сырья (не готовой продукции).
Комментарии36
Экономика , Видео , Ашан , Дикси , Минэкономразвития , Минсельхоз , газета "Известия"
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