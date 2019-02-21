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Канцлер Австрии на встрече с Трампом вступился за «Северный поток — 2» 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Австрийский канцлер Себастьян Курц на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Австрия будет поддерживать проект "Северный поток — 2", так как это отвечает вопросам надежности энергоснабжения страны. Об этом он рассказал в интервью ORF.
Курц рассказал, что Трамп напомнил ему о том, что США выступают против данного проекта. Канцлер ответил, что австрийские власти "это и так знают".
"У нас не было бы проблем в покупке газа в США, но до тех пор, пока цена в России лучше, чем в США, Россия привлекательнее для нас как партнер в этом вопросе", — заключил Курц.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе одобрили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве.
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