Канцлер Австрии на встрече с Трампом вступился за «Северный поток — 2»

Австрийский канцлер Себастьян Курц на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Австрия будет поддерживать проект "Северный поток — 2", так как это отвечает вопросам надежности энергоснабжения страны. Об этом он рассказал в интервью ORF.

Курц рассказал, что Трамп напомнил ему о том, что США выступают против данного проекта. Канцлер ответил, что австрийские власти "это и так знают".

"У нас не было бы проблем в покупке газа в США, но до тех пор, пока цена в России лучше, чем в США, Россия привлекательнее для нас как партнер в этом вопросе", — заключил Курц.