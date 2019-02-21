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Минобороны проложит новый трубопровод в Крыму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Все работы должны быть завершены в марте 2019 года.
Трубопроводчики займутся прокладкой систем водоснабжения в крымском городе Судак. Соответствующее поручение дал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
Военнослужащие помогут местным коммунальщикам проложить водную линию, общая протяженность которой составит 14 километров, сейчас уже произведена прокладка около пяти километров.
«Личный состав отдельного трубопроводного батальона из состава соединения материально-технического обеспечения Южного военного округа приступил к проведению работ по развертыванию новой линии магистрального трубопровода в Судакском городском округе Республики Крым», — сообщает пресс-служба Минобороны России.
Весь комплекс сантехнических работ должен завершиться в конце марта. К этому времени жители домов и квартир в Судаке будут полностью обеспечены необходимой водой. Трубопроводному батальону предстоит состыковать более 2,3 тысяч труб.
Реализацию проекта курирует заместитель главы российского военного ведомства Дмитрий Булгаков. Он утвердил план строительства водовода, после чего в юго-восточную часть полуострова были переброшены необходимые силы и средства. Военные оперативно разбили в Крыму полевой лагерь и приступили к работе.
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