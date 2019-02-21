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Минсельхоз не ожидает перебоев в поставках молочной продукции летом 

РИА Новости + ещё 6 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Минсельхоз РФ не ожидает перебоев и замедления в доставке готовых молочных продуктов в торговые точки в случае включения летом этой продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
С 1 июля 2018 года производители в РФ должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". Требование затрагивает производителей мяса и молока, мясной продукции и других товаров. В декабре Минсельхоз РФ опубликовал проект приказа, в рамках которого с 1 июля 2019 года предлагается включить готовую молочную продукцию в систему "Меркурий".
"Практика работы в информационной системе "Меркурий" показала, что с начала июля 2018 года в ИС "Меркурий" оформлено более 726 миллионов эВСД (электронных ветеринарных сопроводительных документов — ред.). В настоящее время в течение дня оформляется около 5 миллионов эВСД. Минсельхоз … не ожидает перебоев и замедления в доставке продукции в торговые точки", — сказали в пресс-службе.
Минсельхоз указывает, что система "Меркурий" работает штатно, замедлений в ее работе не зафиксировано.
"Кроме того, в настоящее время Минсельхозом … прорабатывается вопрос о введении поэтапности обязательного оформления ВСД в электронном виде", — добавили в министерстве.
В конце января Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в Минэкономразвития письмо с предложениями и замечаниями по проекту приказа Минсельхоза. В письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, отмечается: практика работы показывает, что даже единичные ошибки при оформлении ветсертификатов вызывают "каскад ошибок" на этапах доставки товаров до распределительных центров и далее в магазины.
При этом планируемое расширение перечня продуктов, которые подлежат электронной сертификации, по мнению АКОРТ, может привести к сложностям в обеспечении бесперебойных поставок товаров социального спроса, особенно с короткими сроками годности. Кроме того, ассоциация опасается, что не будет обеспечено постоянное наличие товаров на полках.
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Экономика , Другое , Минэкономразвития , Минсельхоз , РИА Новости
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