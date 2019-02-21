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ФАС подготовила концепцию антимонопольного кодекса 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила концепцию антимонопольного кодекса и готова к ее публичному обсуждению, сообщает ведомство.
Служба подготовила концепцию конкурентного кодекса, который мог бы систематизировать нормы антимонопольного законодательства, сообщил заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский, слова которого приводятся в сообщении.
"Создание кодекса — это показатель зрелости правовой системы. О появлении конкурентного кодекса в нашей стране уже можно говорить на различных площадках", — отметил он.
"Появление такого кодекса сделает систему более стабильной и будет плюсом к правильному регулированию экономических отношений. Что касается содержания, то он может охватить не только положения закона о защите конкуренции, но и, например, рекламного законодательства и тарифного регулирования. Этот вопрос можно решить в рамках различных дискуссий", — рассказал Пузыревский.
Также, комментируя исполнение национального плана развития конкуренции, он указал, что после принятия этого документа изменилось отношение представителей органов власти к этому вопросу. Теперь, по словам замруководителя ФАС, при принятии управленческих решений органы власти оценивают их последствия для конкуренции.
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Экономика , Сергей Пузыревский , ФАС
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