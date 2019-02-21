Песков заявил о недовольстве президента

Эффективность выполнения поручений президента по защите бизнеса от необоснованного уголовного преследования вызывает недовольство у Владимира Путина. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

«Президент недоволен», — подчеркнул он.

По словам Пескова, в ходе своего вчерашнего послания Федеральному собранию Путин «достаточно однозначно» и «предельно конкретно» дал понять, что от практики необоснованного преследования бизнеса следует «избавиться».

На основании текста послания, «не допускающего трактовок или размывания идей», будут даны новые поручения, отметил официальный представитель Кремля.

Вчера Владимир Путин заявил о необходимости «жестко» ограничить поводы продлевать сроки ареста «раз за разом» при расследовании «так называемых» экономических уголовных дел. По его словам, основания для этого должны быть «вескими», каковым, к примеру, не является отпуск следователя.