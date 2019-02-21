Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.50
$
65.73
74.37
74.54
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.61
74.89
Индексы и котировки Brent
66.91
–0.19 Золото
1333.40
–0.19 РТС
1190.42
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
21.02
1.1330
–0.0039
06.02
1.1368
18.02
07.02
27.01

Песков заявил о недовольстве президента 

Рамблер + ещё 8 55 минут назад
Эффективность выполнения поручений президента по защите бизнеса от необоснованного уголовного преследования вызывает недовольство у Владимира Путина. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент недоволен», — подчеркнул он.
По словам Пескова, в ходе своего вчерашнего послания Федеральному собранию Путин «достаточно однозначно» и «предельно конкретно» дал понять, что от практики необоснованного преследования бизнеса следует «избавиться».
Медведев обратился к кабмину с требованием
На основании текста послания, «не допускающего трактовок или размывания идей», будут даны новые поручения, отметил официальный представитель Кремля.
Вчера Владимир Путин заявил о необходимости «жестко» ограничить поводы продлевать сроки ареста «раз за разом» при расследовании «так называемых» экономических уголовных дел. По его словам, основания для этого должны быть «вескими», каковым, к примеру, не является отпуск следователя.
«Как так? У него сидит человек за решеткой, а он в отпуске. Такого не должно быть», — предупредил президент.
Комментарии109
Экономика , Видео , ДМИТРИЙ ПЕСКОВ , ВЛАДИМИР ПУТИН
Читайте также
Видео
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение