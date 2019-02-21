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Бизнесмены Германии выступили за реализацию «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Германо-российская внешнеторговая палата выступила за планомерную реализацию газопровода «Северный поток — 2», говорится в заявлении бизнес-сообщества.
«В дискуссии вокруг проекта «Северный поток — 2» Германо-российская внешнеторговая палата, представляющая более 850 компаний-членов, … выступает за планомерное строительство и своевременный ввод газопровода в эксплуатацию», — говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
В том числе сообщается, что более 70% граждан ФРГ поддерживают строительство газопровода. «Снижение цен на газ и электроэнергию после реализации проекта „Северный поток-2“ ощутят не только компании, но и европейские домохозяйства, а также рядовые потребители. Такие преимущества немецкое население очень ценит. Согласно опросу по „Северному потоку-2“, проведенному институтом общественного мнения Forsa в январе текущего года, 73% немцев поддерживают строительство газопровода, и только 16% выступают за отказ от него», — говорится в заявлении.
Там же отмечается, что строительство газопровода создало в Европе 30 тыс. рабочих мест.
Компании, участвующие в «Северном потоке — 2», настаивают, чтобы уже имеющие согласования проекта не были отозваны.
«Северный поток — 2» — частно-экономический бизнес-проект, в финансировании которого принимают участие пять западноевропейских концернов (каждый предоставляет по 950 млн евро): это немецкие Wintershall и Uniper, австрийский OMV, британско-нидерландский Royal Dutch Shell, а также французский Engie. Этим компаниям, как и их многочисленным поставщикам, преимущественно среднего бизнеса, необходима уверенность в том, что уже имеющиеся согласования не будут отозваны», — говорится в заявлении.
Там же отмечается, что санкции против «Северного потока — 2» нарушат суверенные права ФРГ.
«Угроза введения санкций, а тем более возможные фактические санкции против компаний, участвующих в реализации «Северного потока — 2», являются посягательством на право Федеративной Республики Германия как суверенного государства самостоятельно, при согласовании со своими партнерами в ЕС, решать вопросы собственного энергоснабжения», — говорится в заявлении.
Представители бизнеса отметили, что попытки США влиять на энергетическую политику Германии подрывают трансатлантический союз и снижают доверие у немцев.
«В вопросах энергоснабжения и энергетической безопасности Германия не должна подчиняться диктату или воздействию других стран, будь то Россия или США. Соответствующие попытки Вашингтона подрывают трансатлантический союз и снижают доверие немецкого населения, тем более что Соединенные Штаты преследуют собственные экономические интересы с целью поставок на европейский рынок существенно более дорогого американского СПГ», — говорится в заявлении.
Канцлер Германии Ангела Меркель, как и в целом официальный Берлин, поддерживает строительство «Северного потока — 2».
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Экономика , Ангела Меркель , ЕС , Shell , РИА Новости
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